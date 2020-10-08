SpaceX'in uzaya gönderdiği Tesla Roadster, Mars'ın yakınından geçti

SpaceX tarafından 2018'de uzaya fırlatılan Tesla Roadster ve cansız manken, Mars'ın yakınından geçerek yoluna devam etti.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 2018 yılının Şubat ayında Tesla Roadster aracını ve "Starman" isimli cansız manken sürücüyü Falcon Heavy roketiyle uzaya fırlatmıştı.

Roketin havaya fırlamasından kısa bir süre sonra konuşan Elon Musk, bu görevin saçma ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu vurgulamıştı.

MARS'A İLK YAKIN GEÇİŞİNİ YAPTI

Starman ve kullandığı Tesla Roadster, geçtiğimiz çarşamba günü Mars'ın yakınından ilk geçişini gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre otomobil, Mars'a yaklaşık 8 milyon kilometre kadar yaklaştı.





İnsanlık tarihindeki en hızlı hareket eden sürücü ve otomobil, şu anda Dünya'dan 61 milyon kilometre uzaklıkta ve 557 günde bir Güneş'in etrafında dönüyor.

Roadster ve Starman, bir dahaki sefere Mars'a bu kadar yaklaştığında, Mars yüzeyine üç farklı araç inmiş olacak.

ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay araçları, herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde Şubat 2021'de kızıl gezegene inmiş olacak.