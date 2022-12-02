SpaceX'ten Ukrayna’daki Starlink fiyatlarına zam

SpaceX, Ukrayna'da hizmet veren Starlink terminallerinin fiyatını neredeyse iki katına çıkardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına göndermişti.

Daha önce Ukrayna'da kullanılabilir durumda olan tek iletişim sisteminin Starlink olduğuna dikkat çeken Elon Musk, ülkedeki hizmetinin fiyatlarını artırdı.

Ukrayna'daki Starlink terminallerine zam

Ukrayna’da bir Starlink terminali sahibi olmanın fiyatı neredeyse iki katına çıktı. Terminalin fiyatı 385 dolardan 700 dolara çıkarken, abonelik ücreti 60 dolardan 75 dolara yükseldi.

Rusya’nın Ukrayna’nın elektrik şebekesine yönelik saldırıları nedeniyle mobil iletişimde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bölgelerde, sadece Starlink terminalleriyle internete bağlanılabiliyor.

Fiyatların artması nedeniyle hem ülke içi iletişimde hem de Ukrayna’nın dış dünyayla bağlantı kurmasında sorun yaşanmasından endişe ediliyor.