SpaceX'ten yeni rekor! 5 binince Starlink uydusu uzaya fırlatıldı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Böylece yörüngedeki uydu sayısı 5 bine ulaştı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Fırlatılan 22 uydu, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan uydu ağına katılacak.

Yörüngede artık 5 bin Starlink var

Astrofizikçi ve uydu izleyicisi Jonathan McDowell'e göre bu, SpaceX için şirketin bugüne kadar yerleştirdiği toplam Starlink uydu sayısını 5.000'in üzerine çıkaran bir kilometre taşı göreviydi.,

SpaceX'in alçak dünya yörüngesinde 12.000 Starlink uydusunu konuşlandırma izni var ve şirket, buna ek olarak yaklaşık 30.000 uydu için izin başvurusu yaptı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, gelecekte yörüngedeki Starlink uydu sayısının hızla artacağını söyleyebiliriz.

Starlink uyduları tepki topluyor

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yayınlanan raporda, Starlink uydularındaki elektronik cihazların, 110 ile 188 megahertz arası radyo bantlarına radyasyon "sızdırdığını" ortaya koymuştu.

Söz konusu uyduların 10,7 ile 12,7 gigahertz arası frekanslarda kullanıldığı belirtilen raporda, kendi frekans bantları dışına yayılarak elektromanyetik kirliliğe yol açtığı kaydedildi.

Araştırmacılara göre "istenmeyen" sebeplerden ortaya çıkan radyasyon, astronomi gözlemlerini olumsuz etkileyebilir.

Uyduların bu kadar fazla olması, bazı uzay gözlemlerini de zorlaştırıyor. Yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gök bilimcilerin cisimleri gözlemlemesine engel oluyor.

Nature Astronomy'de yayınlanan yeni bir çalışma, alçak Dünya yörüngesindeki artan uydu sayısının astronomik araştırmaları, özellikle de NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından yürütülen bilimsel çalışmaları nasıl etkilediğini inceledi.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalanan yukarıdaki görüntüde gördüğünüz yatay çizgiler, Starlink uyduları nedeniyle oluşuyor.

Elde edilen güncel verilere göre şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 6000 adet uydu bulunuyor. Bu uyduların yüzde 85’i Starlink'e ait.

Öte yandan Hubble'ın her geçen gün alçalması, onu Starlink uydularına daha fazla yaklaştırıyor. Bu da gelecekteki gözlemlerin daha da zor olacağı anlamına geliyor.

Starlink uydularının yarattığı bu sorunla ilgili henüz yeni adımlar atılmadı. Musk’ın uydularının daha önce de diğer uyduları ve uzay araçlarını tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.