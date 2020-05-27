Sony, 4K desteğine sahip yeni TV'lerini duyurdu

Sony, 4K desteği ile gelen BRAVIA TV serisini piyasaya sundu. Televizyonların özelliklerine kısaca bir göz atıyoruz.

Japon teknoloji devi Sony, her ne kadar akıllı telefon pazarında istediği başarıya ulaşama da televizyon sektöründe oldukça iyi işler çıkarıyor.

Şirket, akıllı televizyon ürün gamına BRAVIA TV serisini de ekledi. X8000H ve X7500H olmak üzere iki üst düzey modellerden oluşan BRAVIA serisi; X1 4K işlemci, 4K X-Reality PRO yükseltme, Triluminous ekran teknolojisi ve Android TV özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Sony X8000H serisi; 85 inç, 75 inç, 65 inç, 55 inç, 49 inç ve 43 inç olmak üzere 6 farklı ekran boyutuyla geliyor.

X7500H serisinde ise 55 inç, 49 inç ve 43 inç olmak üzere 3 farklı ekran seçeneği sunuluyor.

AKILLI 4K YÜKSELTME

X7500H serisinde X1 4K, X8000H serisinde ise X1 4K HDR görüntü işlemcileri yer alıyor. Her iki seride bulunan 4K X-Reality PRO özelliği ise, 2K ve Full HD görüntüleri 4K'ya yükseltebiliyor.

Android TV ve Google Asistan desteğine sahip yeni televizyonlardan BRAVIA X8000H serisi, Apple’ın AirPlay ve HomeKit uygulamalarını da destekliyor.

Asya pazarında satışa çıkan yeni Sony BRAVIA serisinin Avrupa ülkelerine gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Televizyonların fiyatları ise 7 bin 900 dolardan başlıyor.