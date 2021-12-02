Spotify 2021 özeti: Spotify en çok dinlediğim şarkılara nasıl bakılır?

Spotify 2021 özeti: Spotify en çok dinlediğim şarkılara nasıl bakılır?

Online müzik platformu Spotify, kullanıcıların 2021 yılı boyunca en çok dinledikleri şarkıları listeledi. Spotify kullanıcıları, en çok dinlediğim şarkılar listesini sosyal medyadan paylaşıyor.

Spotify Wrapped, her yıl kullanıcılara sunulmaya devam ediyor. Bu yıla ait, Spotify özeti de yayınlandı.

Spotify Wrapped 2021 adı altında en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar, podcastler ve diğer içerikleri listeleyen bu özellik kullanıcıların yıllık istatistiklerini gösteriyor.

Kullanıcılara özel yayınlanan listelere ulaşmak için Spotify 2020 özetine nasıl bakılır? Spotify Wrapped en çok dinlediğim şarkıları nasıl görebilirim? soruları araştırılıyor.

SPOTIFY ÖZETİ 2021 NERDEN BAKILIR?

2020 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel “Özeti” için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify’ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

Sonrasında ise kişiselleştirilmiş çalma listesi üzerinden favori sanatçı ve albümlerinizi yeniden keşfedebilir ya da bu sene Spotify’da en çok dinlenen şarkılara buradan, 10 yıllık verilere ise buradan göz atabilirsiniz.

Kişisel 2021 Özeti paylaşım kartınız ile sonuçlarınızı Instagram, Twitter, Snapchat ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilirsiniz.