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    Spotify, 3 ay ücretsiz premium hesap uygulamasını yeniden başlattı

    Spotify, kullanıcılara 3 ay ücretsiz premium hesap sunan uygulamasını Türkiye'de yeniden hayata geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 17:45
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    Spotify, 3 ay ücretsiz premium hesap uygulamasını yeniden başlattı

    İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda 2022'in ilk çeyreğine ait verilerini yayınlamış ve 433 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Şirketin ücretli abone sayısı ise 188 milyon seviyesinde.

    Popüler müzik akış platformu, bir kez daha ilk defa premium abone olacaklardan 3 ay ücret almayacağını duyurdu.

    Süre yeniden 3 aya çıktı

    Şirket daha önce bu uygulamasını Türkiye için 1 aya düşürmüştü. Bu sayede daha fazla Türk kullanıcıyı kazanmayı amaçlayan Spotify, bugünden itibaren kullanıcılara 3 ay ücretsiz premium hesap verecek.

    spotify

    Güncel Spotify fiyatları

    Spotify’ın bireysel olarak en düşük fiyatı 20,99 TL olarak dikkat çekiyor. Eğer öğrenciyseniz, ödemeniz gereken tutar 10,49 TL olarak belirlendi.

    spotify


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