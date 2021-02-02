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    Spotify, aile üyeliğine zam yaptı

    Spotify, aile üyeliğine zam yaptı

    Spotify, Türkiye'de fiyatını yükseltti. Aile paketini kullananlar ayda 26,99 lira yerine artık 29,99 lira ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 11:48
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    İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, Türkiye'deki aile paketinin fiyatını artırdı.

    1 Şubattan itibaren devreye giren yeni zamla birlikte,  Aile paketini kullananlar ayda 26,99 lira yerine artık 29,99 lira ödeyecek.

    DİĞER PAKETLERE ZAM YOK

    Şirket, diğer paketlerle ilgili herhangi bir değişikliğe ise gitmedi. Bireysel abonelik kullananlar ayda 17,99 lira, Duo (iki) hesap kullananlar ayda 23,99 lira, öğrenci paketi kullananlar ise ayda 8,99 lira ödeme yapmaya devam edecek.

    spotify

    Geçtiğimiz kasım ayında Spotify CEO'su Daniel Ek, Spotify'ın 'zengin içerikler' sayesinde eskiye göre çok daha değerli olduğunu ve şirketin daha yüksek abonelik fiyatlarına sahip olabileceğini açıklamıştı.

    spotify

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