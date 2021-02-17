Spotify, evden çalışmayı kalıcı hale getirdi

Koronavirüs salgını devam ederken evden çalışma sistemine geçen Spotify, daha verimli olduğu için bu sistemi kalıcı hale getirdiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter ve Fujitsu'nun da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

SPOTIFY, EVDEN ÇALIŞMAYI KALICI YAPTI

Koronavirüs salgını başlangıcında ofislerini kapatarak evden çalışma sistemine geçen İsveç merkezli online müzik platformu Spotify, bu modelin salgın sona erdiğinde de devam edeceğini açıkladı.

Alınan karar kapsamında Spotify çalışanları, nereden çalışmak istediğini yöneticilerine bildirebilecek ve ofise gelip gelmeme kararı çalışanlara bırakılacak.

Ancak kalıcı evden çalışma kararı, yaptığı görev gereği uzaktan çalışması mümkün olmayan birimler için geçerli olamayacak.