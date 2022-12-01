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    Spotify premium nasıl alınır, aylık ücreti ne kadar? Spotify hesap silme

    Spotify sunduğu yüzbinlerce dinleme seçeneği ile dünyada en popüler uygulama haline geldi. Peki Spotify üyeliği nasıl alınır? Öğrenci üyeliği ve normal üyelik ücretleri ne kadar? Nasıl üyelik silinir?
    • 01.12.2022 - 15:36
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    Spotify premium nasıl alınır, aylık ücreti ne kadar? Spotify hesap silme

    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşan Spotify, kullanıcılara sunduğu şarkılar ve podcastlerle ile müzik dinlemeyi daha kolay hale getiriyor.

    Spotify uygulaması üzerinde sadece şarkılar da yok. Burada yer alan çeşitli radyo kanalları üzerinden de müzik ve sohbet dünyasına kulak verebilirsiniz.

    Ücretsiz kullanımın yanı sıra abonelik hizmeti de veren Spotify’ı, reklamsız ve internetsiz dinleyebilmek için Premium üyelik yapılması gerekiyor.

    Spotify’dan hoşlanmayanlar veya üyeliklerini tamamen sona erdirmek isteyenler için hesap silme imkanı bulunuyor.

    Peki Spotify üyelik nasıl oluşturulur? Ücreti ne kadar? Spotify hesap silme nasıl yapılır? İşte detaylar...

    Spotify üyelik oluşturma

    • Spotify uygulamasını açın.
    • Premium üyeliğininiz yok ise premium seçeneğine basarak sayfada doğrudan gidebilirsiniz.
    • Burada yer alan ekrandan planları görüntüle seçeneği tıklayın.
    • Karşınıza çıkan ekrandan öğrenci için premium seçeneğine basın ve kullanmaya başla tuşuna basın.
    • Normal üyelik bilgileriniz girilmiş ise doğrudan öğrenci belgenizi yüklemeniz gerekli.
    • İnternet üzerinden dijital olarak ya da belgeniniz bir fotoğrafını çekerek buradaki alana yükleyebilirsiniz.
    • Spotify gerekli incelemeleri yaptıktan sonra size kısa süre içinde geri dönüş yapar.
    • Sistemde kayıtlı olan kartınızdan üyelik ücretini otomatik tahsil eder.

    Spotify premium nasıl alınır, aylık ücreti ne kadar? Spotify hesap silme #1

    Spotify hesap silme

    • Spotify hesabınızı açın.
    • Hesabı Kapat butonuna basın.
    • Karşınıza gelen ekranda ‘Devam’ yazısına basın.
    • ‘Anlıyorum’ kutucuğuna basın ‘Devam’a tıklayın.
    • Hesabın bağlı olduğu e-posta adresini kontrol edin.
    • Gelen mailde ‘Hesabımı Kapat’ kutucuğuna basın.
    • Bu işlemden sonra Spotify hesabın tamamen silinmiş olacaktır.

    SPOTIFY HESAP SİLMEK İÇİN TIKLAYIN

    Spotify premium nasıl alınır, aylık ücreti ne kadar? Spotify hesap silme #2


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