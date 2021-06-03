Spotify Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır? Spotify 'Sadece Sen' özelliği...

Spotify Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır? Spotify 'Sadece Sen' özelliği...

Spotify için yeni özellikler ve adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu sefer “Sadece Sen” kampanyası başlatıldı. Peki Spotify Sadece Sen özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

Spotify, kullanıcılarının muzik zevkini analiz etmek için yeni özelliği olan 'Sadece Sen'i kullanıma sundu.

Müzik platformları arasında yer alan Spotify'de artık Sadece Sen özelliği ile kişiselleştirilmiş çalma listeleri hazırlanacak. Sadece Sen uygulaması ile kullanıcılara Spotify Blend özelliği de sunuluyor.

Spotify Sadece Sen nedir? Spotify Sadece Sen özellikleri nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır? İşte detaylar...

SPOTİFY SADECE SEN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Şirket tarafından yapılan açıklamada bu dikkat çeken “Sadece Sen” kampanyası tam olarak şöyle tanımlandı:

“Spotify’daki 356 milyon kullanıcı için dinlemek her şeydir. Spotify’da 70 milyondan fazla şarkı ve 2,6 milyon podcast ile çok sayıda audio içeriği bulunuyor – ancak Sen Başka Dinlersin, bunu biliyoruz. Tam da bu nedenle Spotify bugün, “Sadece Sen” çatısı altında global bir kampanya ile platform içi deneyim ve kişiselleştirilmiş çalma listeleri hayata geçiriyor.”

Sadece Sen, Spotify kullanıcılarının nasıl dinlediğini gözler önüne seriyor ve Yılın Özeti’ndekine benzer bir şekilde kullanıcılara, çok sevecekleri paylaşılabilir bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca, Sadece Sen deneyimlerinin bir parçası olarak yeni kişiselleştirilmiş çalma listelerine de kavuşuyor. Peki Sadece Sen uygulama içi deneyimiyle kullanıcılar neler keşfedecek? İşte verilen detaylar

-Müziğimin Yıldız Haritası: Müziğimin Yıldız Haritası, kullanıcıların dinledikleri sanatçılara dayanarak hayata geçirildi. Güneş Burcu: Son altı ayda en çok dinlediğiniz sanatçılar. Ay Burcu: Dinlediklerin arasında, senin duygusal ve hassas taraflarını en iyi gösteren sanatçı. Yükselen Burç: En yakın zamanda keşfettiğin sanatçı.

-Hayalimdeki Akşam Yemeği: Hayalindeki akşam yemeğine davet etmek istediğin üç sanatçı. Seçimini yaptıktan sonra Spotify, her bir sanatçı için ruh haline göre kişiselleştirilmiş Spotify Mix çalma listesi oluşturacak.

-Beni Anlatan Sanatçı İkilisi: Dinleme eğilimlerinle ilgili ipuçları sunan, yakın zamanda dinlediğin eşsiz audio eşleşmeleri. Örneğin, “Olivia Rodrigo?”dan hemen sonra başka kim “Greta Van Fleet” dinler?

-Zamana Yayılan Dinleme Deneyimim: Farklı dönemler arasındaki müzikal yolculuğun. -Beni Anlatan Anlar: Sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde dinlediğin müzik ve podcast içerikleri.

-Beni Anlatan Türler: Dinleme alışkanlıklarına göre seni sen yapan müzik ve podcast türleri

SPOTİFY SADECE SEN NASIL KULLANILIR?

İlk olarak IOS yada Android telefonunuzun sürümünün ve Spotify uygulamasının güncel olduğunu kontrol edin

1- Spotify uygulaması açın, giriş yapmadıysanız hesabınıza giriş yapın

2- Daha önce Sadece Sen sekmesini görmediyseniz eğer, sayfa direkt olarak karşınıza gelecektir.

3- Arama çubuğunun altında, “Nasıl dinlediğinizi öğrenin” etiketli bir açılır pencere göreceksiniz

4- Kişiselleştirilmiş listeniz çalmaya başlayacaktır. Sayfaların geçmesini bekleyin ya da ilerlemek için ekranın sağ tarafına dokunun.

5- İşiniz bittiğinde, Sadece Sen slayt gösterisindeki her sayfa size gösterilecektir. Herhangi bir sayfanın altındaki Paylaş'a dokunun ve sayede bir arkadaşınıza veya başka bir uygulamaya gönderebilirsiniz.

SPOTİFY BLEND HAKKINDA

Sadece Sen kampanyasının bir parçası olarak Spotify, Blend adında yeni bir kişiselleştirilmiş özellik de sunuyor. Şu anda beta sürümünde olan Blend, iki arkadaşın kendi müzik zevklerini onlara özel hazırlanmış tek bir çalma listesinde buluşturmalarına olanak sağlayan yepyeni bir özellik olarak tanımlanıyor.

Spotify kullanıcıları, her gün güncellenen bu çalma listesine Spotify’ın ücretsiz veya Premium paketini kullanan bir arkadaşlarını davet edebiliyor ve Blend, her bir kullanıcının sonraki dinleme tercihlerine göre gelişmeye devam ediyor