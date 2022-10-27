Spotify, yıl sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye ulaşmak istiyor

Spotify, yıl sonuna kadar 200 milyon ücretli aboneye ulaşmak istiyor

Spotify, 195 milyon ücretli abone sayısına ulaştığını ve yıl sonuna kadar hedefin 200 milyon olduğunu duyurdu.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda 2021'in son çeyreğine ait verilerini yayınlamış ve 406 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı.

Popüler müzik akış platformu, şimdi ise ücretli abone sayısının 195 milyona ulaştığını duyurdu. Şirket, bu sayıyı yıl sonunda 200 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Bu memnun edici abonelik haberine rağmen şirketin hisse senetleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 6’dan fazla düştü.

Spotify, podcast'lere odaklandı

Müziğin daha pahalı hale gelmesi, Spotify’ın podcast içeriklerine yoğunlaşmasına neden oluyor.

Platform, önceki çeyrekte 4,4 milyon olan podcast sayısını 4,7 milyona çıkardı. Podcast, Spotify için henüz kârlı olmasa da şirket, podcast gelirlerinde çift haneli büyüme gördüğünü söyledi.

Popüler müzik akış platformu, önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı bekliyor.

Şirket, özellikle podcast'ler ve sesli kitaplara yönelik artan talebin gelirleri artıracağı görüşünde.

İddialı hedefine ulaşmak için Spotify, gelirini 2021'deki 11.4 milyar dolarlık gelirden yaklaşık 10 kat artırması gerekecek.

Spotify baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff, şirketin podcast'ler için 1 milyar dolardan fazla taahhütte bulunduğunu ve bu yılki podcast gelirinin geçen yıl elde edilen 215 milyon dolardan daha fazla olacağını söyledi.