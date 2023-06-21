Spotify, yüksek kaliteli ses HiFi özelliğini yakında getiriyor Spotify, HiFi özelliğini yakında duyurmaya hazırlanıyor. "Supremium" adı altında yeni bir ödeme planı ile sunulacak özelliğin detaylarını derledik.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, yeni bir abonelik paketi hayata geçiriyor. “CD Kalitesinde kayıpsız müzik” mottosuyla çıkış yapacak HiFi özellikli aboneliğin yakında başlaması bekleniyor.

Günümüz kulaklık ve hoparlör teknolojilerinin gelişmişliği sayesinde Spofity HiFi birçok cihazda çalışacak. Özellikle Spotify Connect özellikli hoparlörler dahil olmak üzere tüm cihazlarda HiFi aboneliği kullanılabilecek.

Spotify Premium eklentisi olacak HiFi üyeliğinin çok da ucuz olmayacağı belirtiliyor.

Spotify, abonelerini kaptırmak istemiyor

Spotify’ın, sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmamak için böyle değişiklik planladığı belirtiliyor.

Henüz Supremium paketinin fiyatlandırmasıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da şu anda Spotify Premium'un aylık 29,99 TL üyelik ücreti bulunuyor.

Öğrenci üyeliğinde ise 14,99 TL'lik bir fiyat tarifesi varken, Aile, 49,99 TL, sadece iki kişinin kullanabileceği Duo özelliği ise 39,99 TL üzerinden satılıyor.