Spotify, yüksek kaliteli ve pahalı müzik aboneliği HiFi'yi duyurdu

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify, “yüksek kaliteli müzik” aboneliği Spotify HiFi'yi tanıttı.

İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, yeni bir abonelik paketi hayata geçiriyor. “CD Kalitesinde kayıpsız müzik” mottosuyla çıkış yapacak Spotify HiFi isimli aboneliğin, kullanıcıları memnun edeceği tahmin ediliyor.

Günümüz kulaklık ve hoparlör teknolojilerinin gelişmişliği sayesinde Spofity HiFi birçok cihazda çalışacak. Özellikle Spotify Connect özellikli hoparlörler dahil olmak üzere tüm cihazlarda HiFi aboneliği kullanılabilecek.

Spotify Premium eklentisi olacak HiFi üyeliğinin çok da ucuz olmayacağı belirtiliyor. HiFi özelliği için Amazon Music aylık 15 dolar, Tidal ise aylık 20 dolar ücret alıyor. Spotify’ın bu ücretlerden biraz daha düşük bir fiyat belirlemesi bekleniyor.

ABONELERİNİ KAPTIRMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 29’luk bir büyüme gerçekleştiren Spotify’ın, sadık müşteri kitlesini diğer platformlara kaptırmamak için böyle değişiklik planladığı belirtiliyor.