Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in Arsenal'e yaptığı satın alma teklifi reddedildi

Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'i satın almak için yaptığı teklif kabul edilmedi.

İsveç merkezli mobil müzik ve podcast yayıncısı Spotify'ın kurucusu Daniel Ek, ABD'li Kroenke ailesinin sahip olduğu Arsenal futbol kulübü için bu hafta satın alma teklif yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Daha sonra yeni bir açıklama daha yapan Spotify kurucusu, karşı taraftan "paraya ihtiyacımız yok." yanıtını aldığını söyledi.

Daneil Ek, karşı tarafın verdiği karara saygı duyduğunu, ancak fikirleri değişirse satın almak için hazır olduğunu belirtti.

DEĞERİ 2,8 MİLYAR DOLAR

İngiliz basını, Ek'in 2,8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'i satın almak istediğini, ayrıca Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira gibi kulübün efsane isimleri tarafından da desteklendiğini öne sürmüştü.



