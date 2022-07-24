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SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız

SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız

Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız deniz araçlarını bir video ile paylaştı.