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    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız

    Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız deniz araçlarını bir video ile paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 05:32
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    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), resmi Twitter hesabından göğüsleri kabartan bir paylaşım yaptı.

    Başkanlık "İstiklal ve İstikbalimiz için" tagı altında paylaştığı videoda yerli imkanlarla üretilen insansız deniz araçlarını sıraladı.

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız - Video

    "İnsansız Deniz Araçlarımız"

    Paylaşımda yer alan araçlar ise şu şekilde:

    - ULAQ

    - SANCAR

    - SALVO

    - ALBATROS

    - MİR

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız #1

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız #2

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız #3

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız #4

    SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız #5


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