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- SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız
SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız
Savunma Sanayii Başkanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız deniz araçlarını bir video ile paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.07.2022 - 05:32
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), resmi Twitter hesabından göğüsleri kabartan bir paylaşım yaptı.
Başkanlık "İstiklal ve İstikbalimiz için" tagı altında paylaştığı videoda yerli imkanlarla üretilen insansız deniz araçlarını sıraladı.
SSB paylaştı: İnsansız Deniz Araçlarımız - Video
"İnsansız Deniz Araçlarımız"
Paylaşımda yer alan araçlar ise şu şekilde:
- ULAQ
- SANCAR
- SALVO
- ALBATROS
- MİR