Starlink internet hizmeti, uçaklara ve gemilere geliyor

SpaceX, Starlink'in uydu terminallerini karavanlara, kamyonlara, gemilere ve uçaklara getirmek için ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) izin istedi.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı.

Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) yeni bir başvuruda bulunarak, Starlink hizmetini karavanlara, kamyonlara, gemilere ve uçaklara getirmek için izin istedi.

UÇAKLARDA VE GEMİLERDE KULLANILABİLECEK

SpaceX gerekli izinleri alabilirse, dünyadaki birçok gemide ve uçakta Starlink internet hizmeti kullanılabilecek. Ancak kara taşıtları için izin, yalnızca ABD topraklarında geçerli olacak.

SpaceX’in araçlara monte edeceği uydu terminalleri, evlere kurulan Starlink ekipmanlarıyla neredeyse aynı olacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Elon Musk, binek araçlara Starlink hizmeti için bir planlarının olmadığını açıklamıştı.

SpaceX’in 1 milyon kadar Starlink kullanıcısına terminal dağıtmak için izni bulunuyor. Ancak şirket; FCC'den gemiler, uçaklar ve kamyonlar için de izin alırsa, terminal dağıtma iznini 5 milyona kadar çıkaracak.

Starlink, şu anda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında internet hızları ve 30-40ms gecikme süresi sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ile birlikte bağlantı hızları da artacak.





DAHA FAZLA BÖLGEYİ KAPSAYACAK

Starlink'in kapsama alanı ve kapasitesiyle ilgili de bazı açıklamalar yapan Musk, dünyanın büyük bir kısmının yıl sonuna doğru kapsama alanına gireceğini belirtti.

Uydu internet hizmetinin yoğun nüfuslu şehirlerde hücresel veri kadar verimli olmayacağını belirten Elon Musk, Starlink'in düşük ve orta yoğunlukta nüfusa sahip bölgeler için daha uygun olduğunu sözlerine ekledi.