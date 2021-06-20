Starlink internet hizmeti yüksek sıcaklıklarda kesiliyor

Gelen şikayetlere göre SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, yüksek sıcaklıklarda sorun yaratıyor ve internet bağlantısı kesintiye uğruyor.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, Starlink abonesi olan ABD'li kullanıcılar, aşırı ısınma nedeniyle internet bağlantılarının sık sık kesilmesinden şikayetçi.

ANTENLER AŞIRI ISINIYOR

Starlink uydu antenlerinin, yaklaşık 50 derecelik bir sıcaklıkta aşırı ısınmadan dolayı bağlantısının kesildiği söyleniyor.

Şikayetlere göre, Starlink uydu antenleri güneşin altında 50 santigrat dereceye kadar ısınıyor ve anten sıcaklığı en az 40 dereceye düşene kadar internet bağlantısı kopuyor.

Starlink kullanıcıları, hizmet için aylık 99 dolar ve tek seferlik 499 dolar ödeyerek anten ve diğer ekipmanlara sahip olabiliyor. Ancak sıcak havalarda internetin sık sık kompası, kullanıcıları çileden çıkarmış durumda.

Bazı kullanıcılar, kendi imkanlarıyla anten üzerine gölgelik veya soğutma sistemi gibi farklı çözümler bulsa da bir süre sonra yine ısınma meydana geliyor.

SpaceX'in kullanıcıları isyan ettiren bu probleme nasıl bir çözüm bulacağı ise bilinmiyor.