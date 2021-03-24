Starlink internet projesi uzaylıların dikkatini çekebilir

Gürcistanlı bir astrofizik profesörünün hazırladığı yeni makaleye göre Elon Musk'ın Starlink internet hizmeti, uzaylıların gezegenimizi fark etmesini sağlayabilir.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında yörüngeye Starlink uydularını fırlatıyor.

Şu ana kadar yörüngedeki Starlink uydu sayısı 1500'e yaklaşırken, gelecekte binlerce uydu daha fırlatılacak.

UZAYLILAR BİZİ FARK EDEBİLİR

Gürcistanlı bir astrofizik profesörünün hazırladığı yeni makaleye göre Starlink, gelecekte uzaylıların gezegeni fark etmesini sağlayabilir.

Bilim insanları, uzaylıları bulmanın en önemli yolunun onlara ait tekno-imzaları bulmaktan geçtiğini düşünüyor. (Tekno-imza: Herhangi bir gezegende yaşayan bir medeniyete ait teknolojik bir işaret.)

Diğer yandan bu tekno-imzaların, olası uzaylı medeniyetlerin de Dünya'da yaşayanları keşfetmesini sağlayacağı düşünülüyor.

Tiflis Özgür Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Zaza Osmanov, Dünya yörüngesine yerleştirilen Starlink uydurının da bir tekno-imza görevi görebileceğini ve uzaylıların dikkatini çekebileceğini söylüyor.

Osmanov'a göre Starlink, insan uygarlığının en büyük tekno-imzası olacak. Ancak bu tür yapıların, evrende Dünya'yı gözlemlemekte olan herhangi bir uzaylı teleskobu için görünür hale getirmesi yaklaşık bin yıl alacak.

BİN YIL SONRA UZAYLILAR BİZİ FARK EDECEK

Osmanov'a göre insan medeniyeti, bin yıl içinde yaklaşık 260 ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerden, büyük teleskoplar aracılığıyla görülebilir hale gelecek.

Profesöre göre, 100 ışık yılı öteden Dünya'nın gözlemlenebilmesi için uydu sayısının 30 milyara yaklaşması gerekiyor.