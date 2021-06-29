Starlink kullanıcı sayısı 70 bine yaklaştı

SpaceX'in hayata geçirdiği Starlink uydu internet hizmeti, 70 bin kullanıcı sayısına yaklaştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şu anda 72 yörünge katmanında 1021 adet aktif Starlink uydusuna sahip olan Starlink, diğer uyduları da devreye almasıyla birlikte kapsamını daha da genişletecek.

2021'e de hızlı bir giriş yapan şirket, bu yıl 2000 uydu sayısını geride bırakmayı hedefliyor. Uzun vadede ise Starlink filosunun önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

70 BİN ABONE SAYISINA YAKLAŞTI

Elon Musk yaptığı açıklamada, Starlink anlık kullanıcı sayısının 69 bin 420 seviyesine ulaştığını duyurdu. Henüz kısıtlı bölgelerde hizmet veren platform için bu rakam oldukça önemli.

Elon Musk yaklaşık 6 aylık bir süreç içerisinde kutup bölgelerine de hizmet vermeye başlayacaklarını söylüyor.

Diğer taraftan ise şirket, uçakta WiFi hizmeti için Boeing 737 ve Airbus A320 modellerine odaklanacak.

STARLINK FİYATI

SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

Starlink, şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.

Starlink hizmeti, şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Okyanusya'dan toplam yedi farklı ülkede beta aşamasında kullanılabiliyor. Ancak şirketin hedefi, 2021 sonu itibarıyla bu hizmeti tüm ülkelere sunmak.