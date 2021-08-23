Starlink rakibi OneWeb, 34 internet uydusunu daha yörüngeye fırlattı

Uzay interneti projesi için çalışmalarına devam eden Birleşik Krallık merkezli OneWeb, yörüngeye 34 uydu daha gönderdi.

SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için büyük bir rekabet halinde.

Bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos, İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait 34 internet uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı

OneWeb’in 34 internet uydusu yörüngeye fırlatıldı - VİDEO

HEDEF 648 UYDU

İngiliz OneWeb şirketi, 2022 sonuna kadar 648 uydunun uzaya fırlatılmasının planlandığını duyurmuştu. Rusya tarafından son fırlatılan uydularla birlikte, 288 OneWeb uydusu yörüngeye gönderilmiş oldu.

İNGİLTERE, ONEWEB'İ İFLASTAN KURTARMIŞTI

OneWeb, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığı için iflasını duyurmuştu.

Ardından İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl kasım ayında küresel uydu iletişim şirketi OneWeb'i satın aldığını duyurmuş ve şirketi iflastan kurtarmıştı.

2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, iflastan kurtulduktan sonra yeniden faaliyetlerine devam ediyor.

ONEWEB VE STARLINK FARKI

Şu anda SpaceX'in yörüngede yüzlerce Starlink uydusu bulunuyor ve asıl hedef bu sayıyı 42 bine çıkarmak. Ancak OneWeb, 200'e yakın uydusuyla Starlink'in bir hayli gerisinde.

Şirket yetkilileri, uydu sayısını artırmak için acele etmediklerini, çünkü binlerce uydu fırlatmanın, gelecek neslin uzaydan yararlanabilmesini sıkıntıya sokacağını söylüyor.

Bunun dışında SpaceX'in Starlink internet hizmeti, doğrudan tüketicilere sunuluyor. Ancak OneWeb, uydu internetini telekomünikasyon şirketlerine satarak buradan müşterilerle buluşturacak.