Uzay interneti projesi için çalışmalarına devam eden Birleşik Krallık merkezli OneWeb, yörüngeye 36 uydu daha gönderdi.

SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için çalışmalarına devam ederken; bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos, İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi OneWeb’e ait 36 internet uydusunu daha başarıyla uzaya fırlattı.

Kazakistan’ın güneyinde yer alan Baykonur Uzay Üssü'nden bugün gerçekleştirilen fırlatmada söz konusu uydular, yaklaşık 3 saat sonra yörüngeye yerleşti.

Starlink rakibi OneWeb, 36 uydu fırlattı - VİDEO

UYDU SAYISI 356 OLDU

Roscosmos’un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile OneWeb’in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 356’ye yükseldi. Daha önce One Web’in, 2022'ye kadar 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.

İNGİLTERE, ONEWEB'İ İFLASTAN KURTARMIŞTI

OneWeb, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığı için iflasını duyurmuştu.

Ardından İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıl kasım ayında OneWeb'i satın alarak iflastan kurtarmıştı.

2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, iflastan kurtulduktan sonra internet uydularına yatırım yapmaya devam ediyor.

ONEWEB VE STARLINK FARKI

Şu anda SpaceX'in yörüngede yüzlerce Starlink uydusu bulunuyor ve asıl hedef bu sayıyı 42 bine çıkarmak. Ancak OneWeb, 200'e yakın uydusuyla Starlink'in bir hayli gerisinde.

Şirket yetkilileri, uydu sayısını artırmak için acele etmediklerini, çünkü binlerce uydu fırlatmanın, gelecek neslin uzaydan yararlanabilmesini sıkıntıya sokacağını söylüyor.

Bunun dışında SpaceX'in Starlink internet hizmeti, doğrudan tüketicilere sunuluyor. Ancak OneWeb, uydu internetini telekomünikasyon şirketlerine satarak buradan müşterilerle buluşturacak.