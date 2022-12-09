Starlink rakibi OneWeb, 40 uydu daha fırlattı

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, rakip firma OneWeb için 40 küçük internet uydusu fırlattığını duyurdu.

SpaceX başta olmak üzere şu anda birçok şirket, uydu internet hizmeti için çalışmalarına devam ederken; bu şirketlerden biri olan OneWeb, alçak Dünya yörüngesine internet uydularını göndermeye devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, rakip firma OneWeb için 40 küçük internet uydusu fırlattığını duyurdu.

Londra merkezli iletişim şirketi OneWeb, Twitter'da yaptığı paylaşımda, SpaceX'e teşekkür etti.

Uydu sayısı 500'ü aştı

OneWeb daha önce yalnızca Alaska, Kanada ve Avrupa'nın kuzeyine internet sağlıyordu. Fırlatılan yeni uydular sayesinde, OneWeb'in uydu sayısının 500'ün üzerine çıkacağı belirtiliyor.

Her biri 150 kilogram olan OneWeb uyduları, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Kennedy Uzay Merkezi'nde, Fransa'nın Airbus şirketi ile ortak girişimle inşa edildi.

OneWeb'in yörüngedeki uydu grubunun tamamlanması için gelecek birkaç ay boyunca SpaceX'in 2, Hindistan'ın 1 kez fırlatma yapması bekleniyor.

2019'un başlarında Rus Soyuz roketleri, OneWeb uydu grubundan 13'ünü fırlatmış, ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ilişkileri kesilen OneWeb için SpaceX, söz konusu uyduları fırlatmayı kabul etmişti.

İngiltere iflastan kurtarmıştı

OneWeb, koronavirüs nedeniyle en büyük destekçisi SoftBank da dahil olmak üzere, birçok yatırımcıdan artık fon sağlayamadığı için iflasını duyurmuştu.

Ardından İngiltere hükümeti, geçtiğimiz yıllarda OneWeb'i satın alarak iflastan kurtarmıştı.

2012 yılında kurulan ve hem İngiltere'de hem de ABD'deki tesislerinde en son uydu teknolojisini geliştiren OneWeb, iflastan kurtulduktan sonra internet uydularına yatırım yapmaya devam ediyor.

OneWeb ve Starlink farkı

Şu anda SpaceX'in yörüngede binlerce Starlink uydusu bulunuyor ve asıl hedef bu sayıyı 42 bine çıkarmak. Ancak OneWeb, 500'den fazla uydusuyla Starlink'in bir hayli gerisinde.

Şirket yetkilileri, uydu sayısını artırmak için acele etmediklerini, çünkü binlerce uydu fırlatmanın, gelecek neslin uzaydan yararlanabilmesini sıkıntıya sokacağını söylüyor.

Bunun dışında SpaceX'in Starlink internet hizmeti, doğrudan tüketicilere sunuluyor. Ancak OneWeb, uydu internetini telekomünikasyon şirketlerine satarak buradan müşterilerle buluşturacak.