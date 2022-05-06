Starlink, taşınabilir internet hizmetini duyurdu

Starlink, internet antenlerinin otomobillerde de kullanılabilmesi için yeni bir özelliği hayata geçirdi.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in interneti projesi Starlink, internet antenlerinin dönüştürü aparat sayesinde araçlarda da kullanılabileceğini açıkladı.

Bu özellikle birlikte Starlink antenleri, araçlardaki çakmaklık girişlerine yerleştirilebilecek ve internet hizmeti taşınabilir olacak.

Aylık 25 dolar ek ödemesi var

Starlink aboneleri, ayda 25 dolarlık ek ödeme ile antenlerini araçlar için uygun hale getirebilecek.

Starlink'in uyduları taşınabilir hale gelmiş olsa da internet hizmetinden faydalanabilmek için sabit bir şekilde durulması gerekiyor. Kısacası, araç hareket halindeyken internet bağlantısı stabil bir şekilde çalışmıyor.



