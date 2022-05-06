Petrol
112.3
1.26%
Euro
15.81
0.61%
Dolar
14.95
0.57%
Altın
901.54
0.54%
Borsa
2460
-0.27%
Bitcoin
542.308
-7.82%
BTXN Coin
15.78
-11.84%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Starlink, taşınabilir internet hizmetini duyurdu

    Starlink, internet antenlerinin otomobillerde de kullanılabilmesi için yeni bir özelliği hayata geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 15:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Starlink, taşınabilir internet hizmetini duyurdu

    SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

    Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in interneti projesi Starlink, internet antenlerinin dönüştürü aparat sayesinde araçlarda da kullanılabileceğini açıkladı.

    Bu özellikle birlikte Starlink antenleri, araçlardaki çakmaklık girişlerine yerleştirilebilecek ve internet hizmeti taşınabilir olacak.

    Aylık 25 dolar ek ödemesi var

    Starlink aboneleri, ayda 25 dolarlık ek ödeme ile antenlerini araçlar için uygun hale getirebilecek.

    Starlink'in uyduları taşınabilir hale gelmiş olsa da internet hizmetinden faydalanabilmek için sabit bir şekilde durulması gerekiyor. Kısacası, araç hareket halindeyken internet bağlantısı stabil bir şekilde çalışmıyor.

    starlink


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Kocaeli'de dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı

    Kakava nedir
    İpucu

    Kakava nedir

    Görüş Bildir