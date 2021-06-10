Starlink, uçak yolcularına da internet sunacak

SpaceX, Starlink hizmeti ile uçuş sırasında yolculara kablosuz internet sağlamak için birkaç hava yolu şirketi ile görüşme halinde.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

UÇAKLARDA DA KULLANILABİLECEK

SpaceX, uçuş sırasında yolculara Starlink ile kablosuz internet sağlamayı planlıyor. Starlink Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller, bu konuyla ilgili birkaç hava yolu şirketi ile görüştüklerini söyledi.

Hofeller, "Geliştirme aşamasında olan kendi havacılık ürünümüz var ve bugüne kadar bazı testler gerçekleştirdik. Bu ürünün çok yakın bir gelecekte uçaklara yerleştirilmesini düşünüyoruz." dedi.

SpaceX gerekli izinleri alabilirse, dünyadaki birçok uçakta Starlink internet hizmeti kullanılabilecek.



SpaceX’in 1 milyon kadar Starlink kullanıcısına terminal dağıtmak için izni bulunuyor. Ancak şirket; ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan gemiler, uçaklar ve kamyonlar için de izin alırsa, terminal dağıtma izni 5 milyona kadar çıkacak.

Starlink, şu anda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında internet hızları ve 30-40ms gecikme süresi sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ile birlikte bağlantı hızları da artacak.

