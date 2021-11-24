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    Starlink uydu interneti, gelecek yıl Türkiye'ye geliyor

    Starlink, uydu internet hizmeti Starlink kit teslimatının önümüzdeki yıl Türkiye dahil 45'ten fazla ülkede başlayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:15
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    Starlink uydu interneti, gelecek yıl Türkiye'ye geliyor

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

    SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan anten kitlerinin ön sipariş sürecini bu yılın başlarında başlatmıştı. Ülkemizden de sipariş verilebilen bu kitlerin teslimatı henüz gerçekleşmedi

    SPACEX AÇIKLAMA YAPTI

    SpaceX, Starlink Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Starlink kitlerinin çip krizi yüzünden geciktiğini, ancak gelecek yıl teslimatların başlayacağını duyurdu.

    starlink

    2022'DE TÜRKİYE'YE DE GELİYOR

    Yeni nesil kitlerin üretim aşamasında olduğunu ve 2022 yılında dağıtımına başlanacağı ifade eden SpaceX, Türkiye'nin de olduğu 45 yeni ülkede kitlerin teslim edileceğini açıkladı.

    Böylece kullanıcılar, gelecek yıldan itibaren Starlink resmi web sitesinden başvuru yaparak, kitlerden sipariş edebilecek ve uydu internetini kullanmaya başlayacak.

    Starlink'in aylık abonelik ücreti 99 dolar. Ancak hizmetin ülkemizde ne gibi onaylardan geçeceği ve Türkiye fiyatında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    starlink

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