Starlink uyduları, çarpışma riskini artırıyor

Araştırmacılar, Starlink uydularının sürekli diğer uydular ve araçlarla yakın temasta olduğunu ve çarpışma riskini artırdığını söylüyor.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ise, uydudan internet hizmeti verebilmek için şimdiye kadar yüzlerce Starlink uydusunu yörüngeye göndermişti. Araştırmacılar, söz konusu uyduların çarpışma riskini oldukça artırdığını söylüyor.

YAKIN TEMAS RİSKİ ÇOK FAZLA

Southampton Üniversitesi Astronotik Araştırmalar Bölüm Başkanı Hugh Lewis, Starlink uydularının hem kendi içinde hem de diğer uydularla yakın temas halinde olduğunu ve bu mesafenin 1 kilometreye kadar süştüğünü söylüyor.





"STARLİNK, YARISINDAN SORUMLU"

Lewis, “2019’da Starlink’in ilk fırlatıldığı zamanki verilere baktığımızda, Starlink’in yarattığı riskleri daha net görebiliyoruz. Socrates veritabanına göre Starlink, bugüne kadarki yakın temasların yarısının sorumlusu.” diyerek Starlink’in uzaydaki riskinden bahsetti.

HAFTADA 500 KEZ YAKIN TEMAS

Socrates veritabanındaki bilgilere göre, SpaceX’in Starlink uyduları, her hafta 500 kez diğer uydularla yakın temasa giriyor. Üstelik Starlink uydularının kendi aralarında girdiği temas da hesaba katıldığında bu rakam haftalık 1600’e kadar çıkıyor.

SpaceX, önümüzdeki yıllarda toplam 12 bin Starlink uydusu fırlatmayı planlıyor. Ancak bu uyduların tamamı yörüngeye yerleşirse; Starlink, uzaydaki yakın temasların ve tehlikelerin yüzde 90'ından sorumlu olmuş olacak.

Üstelik yörüngedeki olası bir çarpışmadan savrulan parçalar, yüzlerce uyduyu da aynı anda yok edebilir.