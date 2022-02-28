Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? Elon Musk aktif etmişti!

Ukrayna'nın çağrısı üzerine harekete geçen SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink istasyonları ve internet erişimini sağlayacak olan Starlink uydu erişimini aktif hale getirdi. Peki Starlink uydusu nedir?

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'dan gelen çağrıya kayıtsız kalmadı.

Musk, uydu interneti sistemi projesi Starlink'i Ukrayna'da kullanıma açtığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Elon Musk, en çok konuşulan isimlerden biri olurken starlink uyduları merak konusu oldu.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Peki, Starlink uydusu nedir, ne için kullanılır? İşte Elon Musk'ın aktif edildiğini açıkladığı Starlink uyduları hakkında bilgiler...

STARLINK NEDİR, NE İŞE YARAR?

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak.

SpaceX firması, bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmayı bazı uydularını ise ordulara satmayı planlamaktadır.

Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma ise 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde gerçekleştirildi.

Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılmaktadır.