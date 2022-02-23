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    Starlink'e lisans veren ilk Afrika ülkesi belli oldu

    Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 17:00
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    Starlink'e lisans veren ilk Afrika ülkesi belli oldu

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Şirket, aynı zamanda çeşitli ülkelerden lisans alarak hizmetini daha fazla kişiye ulaştırmaya çalışıyor.

    İLK AFRİKA ÜLKESİ MOZAMBİK OLDU

    Mozambik, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e bağlı Starlink şirketine lisans veren ilk Afrika ülkesi oldu.

    Mozambik Ulusal İletişim Enstitüsü (INCM) yaptığı açıklamada, Starlink uydu interneti projesinin ülkedeki bilgi ve iletişim teknolojisine muazzam katkılarda bulunacağı ifade edildi.

    STARLINK

    Lisansın, bugün şirkete teslim edileceği aktarılan açıklamada, uydu internetinin ülkede var olan teknolojilerin korunarak çeşitliliğin sağlanmasına katkı sunacağı vurgulandı.

    STARLINK FİYATI

    SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 499 dolar, aylık ise 99 dolar abonelik ücreti alıyor.

    Starlink, bu pakette şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.


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