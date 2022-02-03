Starlink'in 500 Mbps hız sunan üst paketinin fiyatı belli oldu

Elon Musk, SpaceX'in uydu bazlı küresel internet projesi Starlink'in 500 Mbps hız sunan üst paketinin fiyatını açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan anten kitlerinin teslimatına devam ederken, bu antenlerin içinde yer aldığı abonelik paketleri belirli bir hıza kadar hizmet veriyor.

Starlink tarafından sunulan hizmetin fiyatları; kurulum bedeli 499 dolar, aylık ücreti ise 99 dolar olarak belirlenmişti. Bu paketlerin, 50Mb/s ile 150Mb/s arasında bir hıza sahip olduğu aktarılıyor.

YÜKSEK HIZLI PAKET AÇIKLANDI

Starlink premium hizmetini de kullanıma açtı. Şirketten yapılan açıklamaya göre hızı 500 Mbps'ye çıkan interneti kullanmak isteyen müşterilerin aylık 500 dolar ödemesi gerekecek.

Ayrıca bu yeni premium anteni almak isteyenlerin sisteme giriş ücreti de 2 bin 500 dolar olarak belirlendi.

Starlink, premium anten kitlerinin teslimatlarına ise 2022'nin ikinci çeyreğinde başlayacak. Ancak şirket, geçmişteki gecikmelerden ötürü net bir tarih vermiyor.