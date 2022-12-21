Starlink'in abone sayısı 1 milyonu aştı

SpaceX'in hayata geçirdiği Starlink uydu internet hizmeti, 1 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink filosunun, önümüzdeki yıllarda 12 bin uydu ve daha sonra 42 bin uydu olacak şekilde genişletilmesi bekleniyor.

Abone sayısı 1 milyonu aştı

Starlink'in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, Starlink kullanıcı sayısının 1 milyonu aştığı bilgisi verildi.

SpaceX, Starlink kullanıcılardan tek seferlik kurulum bedeli için 599 dolar, aylık ise 110 dolar abonelik ücreti alıyor.

Starlink, bu pakette şu anda 300Mb/s civarında internet hızları sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ve daha alçak yörüngeye yerleştirilmesi ile birlikte hızlar daha da artacak.

Öte yandan 500 Mbps'ye çıkan paketi kullanmak isteyen müşteriler, aylık 500 dolar ödemek zorunda.