Starlink’in askeri versiyonu olan Starshield tanıtıldı

SpaceX, Starlink uydu teknolojisini Starshield adıyla birlikte askeri alanda da kullanacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 3 bin 500 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Starlink'in askeri versiyonu Starshield tanıtıldı

SpaceX, Starlink uydu teknolojisini Starshield adıyla birlikte askeri alanda da kullanacak.

SpaceX, halihazırda çözümlerini ve uydu fırlatma yeteneklerini ABD ordusu için kullanıyor. Yeni Starshield ile birlikteliğin daha da güçleneceği düşünülüyor.

SpaceX, Starshield’ın gizli yükleri barındırmak ve verileri güvenli bir şekilde işlemek için ek yüksek güvenlikli kriptografik yetenekler kullandığını söylüyor.

Öte yandan, Starshield’ın amaçlanan kapsamı ve yetenekleri hakkında çok az ayrıntı bulunuyor