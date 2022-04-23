Starlink'le yolcu uçaklarında internet dönemi başlıyor

Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamak için ilk imzalar atıldı.

SpaceX şirketinin, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında fırlattığı Starlink uyduları, şu an bazı bölgelere hizmet vermeye başladı. Ancak SpaceX, gelecekte bu hizmeti birçok farklı yerde de kullanmak istiyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamak istediğini geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

İlk anlaşma yapıldı

SpaceX, uydudan güç alan interneti uçaklara getirmek için bağımsız hava taşıyıcısı JSX ile bir anlaşma imzaladı.

Uçakta Wi-Fi hizmetini bu yıl içinde yolcularına sunmaya başlayacak JSX, aynı zamanda bu hizmeti uçaklarda kullanan ilk şirket olacak.

JSX; Las Vegas, Phoenix ve Oakland dahil olmak üzere ABD şehirleri arasında 30 koltuklu tam uçak kiralama uçuşları sunan kısa mesafeli bir taşıyıcı olarak hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Starlink Wi-Fi hizmetinin tüm yolculara ücretsiz olarak sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk, testlerin en fazla sayıda kişiye hizmet verdiği için Boeing 737, Airbus A320 ve Gulfstream uçaklarına odaklandığını söylemişti.

Ayrıca SpaceX, Starlink uydularını arabalara, kamyonlara, kargo gemilerine ve uçaklara bağlamak için düzenlemelerle ilgili onay almak amacıyla Federal İletişim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.