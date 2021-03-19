Starship SN11 test uçuşuna hazır

Elon Musk, Mars'a gitmesi planlanan Starship gemisinin bir sonraki büyük uçuş denemesinin yakın olduğunu söyledi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak inşa ediliyor.

Bu yıl sonuna kadar ilk görevine çıkması beklenen Starship, "SN" serisi prototip sürümleriyle çeşitli test uçuşları gerçekleştiriyor.

Starship'in SN8 ve SN9 testlerinde roket yere inmeden önce patlamış, SN10 uçuşunda ise yere indikten dakikalar sonra havaya uçmuştu.

SN11 NEREDEYSE HAZIR

Starship SN10'un patlamasının üzerinden yanlızca iki hafta geçmesine rağmen bir sonraki prototip SN11, şimdiden fırlatma rampasında neredeyse hazır hale geldi.

SpaceX'in patronu Elon Musk, Mars'a gitmesi planlanan Starship gemisinin bir sonraki büyük uçuş denemesinin yakın olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk, çalışanlarına Starship'in geliştirilme sürecinin diğer tüm projelerden üstün tutulmasını söylemişti. Bu nedenle şirket, bir sonraki prototip sürümleri hızlı bir şekilde inşa edebiliyor.

Teknoloji milyarderi, 2023'te Ay'ın etrafında gezecek ilk ticari yolcularını uzay aracında ağırlamanın yanı sıra, mürettebatlı Mars görevlerini de 2024 gibi yakın bir tarihte gerçekleştirmeyi umuyor.

SpaceX her yıl, her biri 100 kişiye kadar ulaşan kapasitesiyle günde üç kez uçuş yapabilecek 100 Starship inşa etmeyi planlıyor.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.

Starship roketinin iniş anına ait yeni görüntüler - VİDEO