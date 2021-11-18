Starship'in ilk yörünge uçuşu gelecek yıl yapılacak

Elon Musk, SpaceX tarafından geliştirilen ve NASA tarafından Ay'a yolculuk için kullanılacak Starship'in ilk yörünge uçuşunu gelecek yılın başlarında yapacağını söyledi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Gelecek yıl ilk görevine çıkması beklenen Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

ELON MUSK: İLK UÇUŞ 2022'NİN BAŞINDA

Ulusal Akademiler Uzay Çalışmaları Kurulu'nda konuşan SpaceX CEO'su Elon Musk, aralık ayında birkaç test yapacaklarını ve ilk yörünge deneme uçuşunun ocak ayında yapılacağını açıkladı.

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"ÇOK FAZLA RİSK VAR"

İlk lansmanla ilgili çok fazla risk olduğunu söyleyen Musk, bu yüzden başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyemeyeceğini, ancak çok ilerleme kaydedileceğine inandığını söyledi.

Daha önce Starship'in SN8, SN9, SN10 ve SN11 prototipleriyle gerçekleştirilen uçuşlarda patlama yaşanmıştı. Ancak yukarıdaki videoda yer alan SN15 ile yapılan fırlatma, başarılı bir şekilde gerçekleşmişti.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.