Steam'den oyuncuları üzecek haber! Steam dolar kuru ne kadar oldu? 2022 Steam dolar kuru..

Steam'den oyuncuları üzecek haber! Steam dolar kuru ne kadar oldu? 2022 Steam dolar kuru..

Steam Türkiye için önerilen dolar kurunda büyük bir değişikliğe gitti. İşte Steam'in yeni dolar kuru..

Bilindiği üzere Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir dijital oyun dağıtım platformudur. Steam sunduğu oyunları her ülke için farklı dolar kuru üzerinden sunuyor.

Steam bugün yaptığı bir açıklama ile Türkiye'de bulunan kullanıcılarını üzen bir karara imza attı. Steam Türkiye için önerilen dolar kurunda büyük bir değişikliğe gitti.

Steam'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yıllardır ekibimiz, Steam'in desteklediği 39 para biriminin (gerçekten çok fazla!) dinamiklerini kavrayabilecek vakti veya kaynağı olmayan geliştiricilere rehber olarak tavsiye edilen fiyatlar sundu.

Bu tavsiyeler, bir oyunu USD fiyatına göre diğer para birimlerinde nasıl fiyatlandıracağımızı göstermektedir. Mesela oyununuz için 19,99 USD fiyat biçtiğiniz ancak Katar Riyali veya Norveç Kronu cinsinde ne fiyat koymanız gerektiğine emin olmadığınız durumlarda bu tavsiyeler faydalı olabilir.

Bu fiyatların faydalı bir rehber olduğunu düşünüyoruz ancak ülkelerin satın alma güçleri ve para birimleri sürekli olarak değiştiğinden, tavsiyelerimizin güncel kalabilmesi için tavsiye edilen fiyatlarda büyük değişiklikler yapmamız gerekti.

Tavsiye edilen fiyatları yeni fiyatlarla güncelledik ancak tekrar edelim, Steam'deki geliştiriciler kendi fiyatlarını belirlemekte serbesttir. Tavsiye edilen dönüştürülmüş fiyatlarımızı bazı para birimlerinde veya hepsinde kullanabilir ya da hiçbirinde kullanmayabilirsiniz.

Ayrıca, tavsiye edilen fiyatlarımızı gözden geçirme sıklığımızı artırarak bu rehberi olabildiğince faydalı tutmaya gayret edeceğiz. Bu tavsiyeleri her yıl yakından inceleyeceğiz ve gerekli düzeltmeleri yapacağız."

Bu açıklama sonrası sosyal medyada kullanıcılar konuyla alakalı araştırma yapmaya başladı. Steam dolar kuru kaç oldu sorusu yanıt arayan soruların başında yer alıyor.

Steam Dolar kuru ne kadar oldu?

Steam 25 Ekim 2022 Salı günü yaptığı açıklama ile Türkiye için önerilen dolar kurunu 1.8 TL’den 10 TL’ye yükseltti.