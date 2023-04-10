Steam, macOS kullanıcılarını üzecek kararını açıkladı! Hangi sürümler desteği kaybedecek?

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Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, gelecek yıldan itibaren Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine destek vermeyeceğini duyurmuştu.
Steam, şimdi de Apple macOS 10.11 ve 10.12 sürümlerine olan desteğini sonlandırma kararı aldı.
Yapılan duyuruda Valve, Steam'in 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren macOS 10.11 (El Capitan) ve 10.12 (Sierra) sürümlerine destek verilmeyeceğini açıkladı.
Yeni sürüme geçin tavsiyesi
Valve, kullanıcıların Steam ve ilgili ürünler için daha yeni bir macOS sürümlerine geçmelerini tavsiye etti.
Günümüzde odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren Valve, eski sürümlere olan desteği yavaş yavaş sonlandırıyor.