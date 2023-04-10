Steam, macOS kullanıcılarını üzecek kararını açıkladı! Hangi sürümler desteği kaybedecek? Steam, yakında Apple macOS 10.11 ve 10.12 sürümlerine olan desteğini sonlandırıyor. İşte tüm detaylar.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, gelecek yıldan itibaren Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine destek vermeyeceğini duyurmuştu.

Steam, şimdi de Apple macOS 10.11 ve 10.12 sürümlerine olan desteğini sonlandırma kararı aldı.

Yapılan duyuruda Valve, Steam'in 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren macOS 10.11 (El Capitan) ve 10.12 (Sierra) sürümlerine destek verilmeyeceğini açıkladı.

Yeni sürüme geçin tavsiyesi

Valve, kullanıcıların Steam ve ilgili ürünler için daha yeni bir macOS sürümlerine geçmelerini tavsiye etti.

Günümüzde odağını SteamOS tabanlı Steam Deck'e çeviren Valve, eski sürümlere olan desteği yavaş yavaş sonlandırıyor.