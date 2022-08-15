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    Steam'deki oyun fiyatlarına yüzde 800 zam geldi

    Son bir haftadır Steam'deki oyunlara ciddi zamlar gelmeye başladı. Ayrıca oyun içi satın alma fiyatları da yükseliyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 10:43
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    Steam'deki oyun fiyatlarına yüzde 800 zam geldi

    Son zamanlarda dünya genelinde ekonominin zayıflaması, oyun geliştirme maliyetlerini de artırdı. Buna bir de ülkemizdeki yüksek dolar kuru eklenince, ülkemizde oyun satın almak oldukça zorlaştı.

    Döviz kurunda yaşanan büyük yükselişlere rağmen kur sabitleme politikası uygulayan Steam, bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor.

    Oyunlara yüzde 800'e varan zamlar geldi

    Son bir haftadır Steam'de yer alan birçok oyuna yüzde 800'e varan zamlar gelmeye başladı.

    Bu fiyat artış ilk olarak Capcom oyunlarında karşımıza çıktı. Firma, başta Resident Evil serisi olmak üzere birçok oyununa yüzde 400'e varan zamlar yaptı.

    Capcom oyunlarının ardından ise Elden Ring dahil olmak üzere hem büyük bütçeli hem de bağımsız oyunların fiyatları artmaya başladı.

    Öte yandan, oyunlara rekor zamlar gelse de hala birçok oyun yerel fiyatlandırma sayesinde dünya geneline göre ucuz kalıyor.

    steam


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