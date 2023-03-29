Steam'den Windows 7 ve 8 kullanıcılarına kötü haber! Destek sonlanıyor Steam, gelecek yıldan itibaren Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine destek vermeyecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam, yaptığı açıklama ile gelecek yıldan itibaren Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerine destek vermeyeceğini duyurdu.

Steam için Windows XP ve Windows Vista desteği ise 2019 yılında sona ermişti.

Belirtilen işletim sistemlerinden birine sahip olan kullanıcılar, 2023'ün sonunda Windows 10'a geçmek zorunda kalacak.

Çok az kullanıcı etkilenecek

Steam Donanım Anketi verilerine göre Steam kullanıcılarından yalnızca yüzde 1,58'i Windows 7 kullanıyor. Windows 8.1’in kullanım oranı ise yüzde 0,36.

Bu nedenle, söz konusu değişiklikten çok az kullanıcının etkilenmesi bekleniyor.

Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları, bu karar nedeniyle hayal kırıklığına uğramış olsalar da Steam'in Windows 10'a odaklanması, oyun platformunun geleceği için daha iyi bir adım olarak görülüyor.