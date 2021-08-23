Steve Jobs imzalı Apple kılavuzu 800 bin dolara satıldı

Apple’ın kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanan "Apple II bilgisayar kullanma kılavuzu", 788 bin dolara alıcı buldu.

Apple'ın son kurucusu Steve Jobs tarafından imzalanan ve Apple'ın ilk bilgisayarlarından Apple II'ye ait olan kullanım kılavuzu, geçtiğimiz günlerde satışa çıkmıştı.

Boston merkezli bir firma olan RR Auction tarafından satışa çıkarılan söz konusu kılavuz, 788 bin dolara satıldı.

İMZA 1980'DE ATILDI

Jobs ve Apple’ın ilk yatırımcısı Mike Markkula tarafından imzalanan 196 sayfalık kılavuza, o zamanlarda 25 yaşında olan Jobs şu ifadeleri yazmıştı:

“Julian, senin neslin bilgisayarlarla büyüyen ilk nesil. Git dünyayı değiştir! Steven Jobs, 1980.”

Kılavuzun sahibi Julian ise Birleşik Krallık’taki eski bir Apple ürün distribütörünün oğlu olan Julian Brewer.

RR Auction müzayede evi, Jobs ve Markkula’nın İngiltere’ye yaptıkları bir tanıtım gezisi sırasında kılavuzu imzaladıklarını belirtti.

Julian Brewer, bu tarihi imzayı aldığı günü anlatırken şu ifadeleri kullandı:

“Odamda Apple II’de oyun yazıyordum. Babam misafirlerle tanışmam için beni aşağı çağırdı. Karşımda Steve Jobs ve Mike Markkula duruyordu. Yanımdaki kılavuzu imzalattım. Çok sonradan bırakın böyle bir şeyler yazmasını, Steve Jobs’ın nadiren imza verdiğini anladım."

APPLE II BİLGİSAYARININ ÖNEMİ BÜYÜK

1977’de satışa çıkan Apple II, şirketin ilk başarılı ürünüydü. Aynı zamanda bu model, kitlesel pazar için yapılan ilk bilgisayarlardan biri olarak kabul ediliyor.

Müzayede evine göre Apple II, yaklaşık 6 milyon eve ve iş yerine ilk kişisel bilgisayar deneyimini yaşatarak dünyayı değiştirdi.