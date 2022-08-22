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    Steve Jobs'a ait Apple-1 prototipi 670 bin dolara satıldı

    Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, açık artırmaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 10:22
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    Steve Jobs'a ait Apple-1 prototipi 670 bin dolara satıldı

    ABD'li teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1 isimli bilgisayar, şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976 yılında geliştirildi ve satışa sunuldu.

    Toplamda 200 adet üretilen ve o zamanlar 666 dolara satışa sunulan Apple-1, günümüzde ise rekor fiyatlara alıcı buluyor.

    Apple-1 açık artırmada

    1976 yılında ünlü Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve programcı Steve Wozniak tarafından tasarlanan ve Steve Jobs'a ait olduğu belirtilen Apple-1 bilgisayarı, açık artırmaya çıktı.

    apple-1

    670 bin dolara satıldı

    En az 500 bin dolara alıcı bulması beklenen Apple-1 prototipi, isminin açıklanmasını istemeyen bir koleksiyoncu tarafından 677 bin dolara satın alındı.

    Apple'ın ilk modelinin tasarımcısı Wozniak, Apple-1 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

    "Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu.

    Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı.

    Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."

    apple 1


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