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    Steve Jobs’ın elinden çıkan Apple-1, 442 bin dolara satıldı

    Apple’ın ilk ürünü olan ve günümüze kalan az sayıdaki Apple-1 bilgisayardan biri, açık artırmaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:02
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    Steve Jobs’ın elinden çıkan Apple-1, 442 bin dolara satıldı

    ABD'li teknoloji devi Apple'ın ilk ürünü olan Apple-1 isimli bilgisayar, şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976 yılında geliştirildi ve satışa sunuldu.

    Toplamda 200 adet üretilen ve o zamanlar 666 dolara satışa sunulan Apple-1, günümüzde ise rekor fiyatlara alıcı buluyor.

    Apple-1 açık artırmada

    1976 yılında ünlü Amerikalı bilgisayar bilimcisi ve programcı Steve Wozniak tarafından tasarlanan ve Steve Jobs'a ait olduğu belirtilen Apple-1 bilgisayarı, açık artırmaya çıktı. Açık artırmada satılan 78 numaralı Apple-1 modeli, 442 bin dolara alıcı buldu.

    Gerçekleştirilen müzayedede Apple-1 ile birlikte bir adet orjinal Apple Cassette İnterface, orijinal kullanım klavuzu, ek bir ASCII klavye ve bir de açık çerçeveli Sanyo 4205 monitör satıldı.

    apple-1

    Apple'ın ilk modelinin tasarımcısı Wozniak, Apple-1 hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

    "Apple-I, Apple-II ile kıyaslandığında korkunç derecede geride. Ancak Apple-I bilgisayarı dünyaya satın alınabilir ve kullanışlı bir bilgisayarın formülünü göstermiş oldu.

    Tasarımlarımı Homebrew Computer Club'a ücretsiz olarak verdim. Bilgisayarların eğitim konusunda yardımcı olabileceğine olan inancım, ilk Apple-I bilgisayarını ortaokul öğrencilerine göstermek için kulüp üyemiz Liza Loop'a vermemi sağladı.

    Apple-I bilgisayarına, 'kişisel' kavramını nasıl tanımladığınıza bağlı olarak kişisel bilgisayar diyebilirsiniz. Apple-I ve Apple-II, daha önce atılmamış adımları attı."

    Sadece 200 adet üretilen Apple-1 modellerinden bugüne yalnızca 60-70 kadarının kaldığı düşünülüyor.

    apple 1


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