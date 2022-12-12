Street Fighter 6'nın çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

Street Fighter 6'nın çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

Efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın altıncı oyunu, 2 Haziran 2023'te çıkışını yapacak.

Capcom, 35. yılını kutlayan ikonik dövüş oyunu serisinin bir sonraki büyük oyunu olan Street Fighter 6'yı bu yılın başlarında duyurmuştu.

Daha önce yapılan açıklamaya göre, Street Fighter 6'nın 2023 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için çıkış yapacağı duyurulmuştu. Şimdi ise kesin tarih belli oldu.

Street Fighter 6, 2 Haziran'da geliyor

Efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın altıncı oyunu, 2 Haziran 2023'te çıkışını yapacak. Öte yandan, oyunun ön siparişleri 599 TL'den başlayan fiyatlarla Steam üzerinden şimdiden açıldı.

Capcom, Street Fighter 6'nın öncekinden daha iyi bir çıkış yakalayacağını umuyor. Street Fighter 5 , 2016'da PS4 ve PC için çıktığında oldukça etkiliyici görünüyordu, ancak bazı sorunlar oyunun peşini bırakmadı.

Örneğin oyun, içerik sıkıntısının yanı sıra hatalar ve sunucu sorunları yaşadı. Street Fighter 5, Arcade Edition ve Champion Edition gibi farklı sürümlerin de yayınlanmasıyla birlikte toplamda 6 milyon adet sattı.

Capcom'un kendi oyun motoru RE Engine ile geliştirilen Street Fighter 6; Fighting Ground, World Tour ve Battle Hub isimli üç yeni mod daha sunacak.