Street Fighter'ın yeni oyunu 2023'te geliyor

Efsane dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın altıncı oyunu, gelecek sene çıkış yapacak.

Capcom, 35. yılını kutlayan ikonik dövüş oyunu serisinin bir sonraki büyük oyunu olan Street Fighter 6'yı bu yılın başlarında duyurmuştu.

PlayStation'ın State of Play etkinliğinde yapılan açıklamaya göre Street Fighter 6, 2023 yılında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak.

Capcom, Street Fighter 6'nın öncekinden daha iyi bir çıkış yakalayacağını umuyor. Street Fighter 5 , 2016'da PS4 ve PC için çıktığında oldukça etkiliyici görünüyordu, ancak bazı sorunlar oyunun peşini bırakmadı.

Örneğin oyun, içerik sıkıntısının yanı sıra hatalar ve sunucu sorunları yaşadı. Street Fighter 5, Arcade Edition ve Champion Edition gibi farklı sürümlerin de yayınlanmasıyla birlikte toplamda 6 milyon adet sattı.

Yeni oyundan rekor beklentisi

Daha gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkacak Street Fighter 6'nın ise bu rekoru daha da ileriye taşıması bekleniyor. Capcom, oyunla ilgili daha fazla bilginin bu yaz geleceğini söylüyor.

Capcom'un kendi oyun motoru RE Engine ile geliştirilen Street Fighter 6; Fighting Ground, World Tour ve Battle Hub isimli üç yeni mod daha sunacak.

Capcom ayrıca; PS4, Xbox, PC ve Nintendo Switch için on dövüş oyununun yeni bir derlemesini piyasaya sürecek. Capcom Fighting Collection isimli bu paket, 24 Haziran'da çıkacak ve şu oyunları içerecek: