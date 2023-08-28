Su altında olmak sizi el bombası patlamasından kurtarabilir mi Karada herhangi bir el bombası yanınızda patladığında size zarar vermesi oldukça yüksek bir ihtimal. Peki su altında da aynı hasarı alır mısınız? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

Özel Haber

Su altında olmanın, el bombası patlaması gibi yüksek enerjili patlamalardan kurtarabileceği iddiası, bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Son zamanlarda yapılan bir dizi deney, bu konuda çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Peki işin aslı ne? Sizden 5 metre uzakta bir el bombası patlarsa, su altında mı yoksa karada mı olmak sizi kurtarır?

El bombaları, oynanmaması gereken güçlü patlayıcılardır; bu nedenle, el bombalarının uygun eğitim veya denetim olmadan kullanıldığında ölümcül olabileceğini lütfen unutmayın.

Başlangıçta el bombaları küçük küreler ve barutla dolu basit mermilerdi. El bombasının tırtıklı dökme demirden yapılmış dış kabuğu, bir patlayıcı madde deposuyla çevrelenen kimyasal bir fitil mekanizmasını barındırıyor.

El bombaları, daha güvenilir olmaları ve daha fazla hasar vermeleri için zaman içinde iyileştirildi ve yükseltildi.

Bir el bombası nasıl çalışır

Savaş alanında en yaygın el bombası türü "zaman gecikmeli parçalanmalı anti-personel el bombasıdır".

Askeri sınıf el bombaları normalde avuçlarımıza mükemmel şekilde oturacak şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır.

Çoğu, sonuçta patlamaya neden olan sigortayı ateşleyen bir tetikleme sistemi içerir. Patlamaya neden olmak için kullanıcının yapması gereken tek şey, el bombasının pimini çekip fırlatmaktır.

Pimin ana işlevi yay yüklü kolu yerinde tutmaktır. Yaylı kolu bırakmadığınız sürece pimi tekrar yerleştirebilir ve el bombasını başka bir zaman için saklayabilirsiniz.

Yay kolu ise el bombasının içinde bir vurucuyu tutar ve kullanılmadığı zaman onu hareketsiz hale getirir. Pim kullanıcı tarafından çıkarıldığında, yay kolu otomatik olarak el bombasından ayrılır ve vurucuyu konumundan kurtarır.

Buna karşılık, pimi çekip parmağınızı gevşettiğinizde bombanın içine doğru küçük bir kıvılcım düşer. Bu kıvılcımdan çıkan enerji, patlayıcı maddeye kadar uzanan fitili yakmak için kullanılır.

Su altında olmak sizi el bombasından kurtarır mı

Hedefin biri su altında, diğeri karada patlamak üzere olan iki el bombasından 5 metre uzakta duran iki insan olduğunu hayal edin.

Karada patlama meydana geldiğinde dışarıya doğru fırlatılan metal mermiler en tehlikeli unsur olacaktır. Tek bir mermi temas etse bile sonuçlar ölümcül olabilir.

Havada suya göre çok daha az sürükleme kuvveti olduğundan, parçalar hedefe doğru uçarken kabuk neredeyse hiç direnç hissetmeyecektir. Bu senaryoda hedef için tek seçenek açıkta kalan vücut yüzeyini minimuma indirmektir.

Bu, ayaklarınız patlamaya dönük olacak şekilde yüzüstü yatarak yapılabilir. Standart bir el bombası kullanıldığında, 5 metrelik bir mesafede bu konum, hedefe mermi isabetinden kaçma konusunda yüzde 99 gibi muazzam bir şans verir.

Ancak su altında bulunan bir hedef için mermi isabetinden kaçma şansı daha yüksektir, çünkü sudaki sürükleme kuvveti o kadar yüksektir ki mermiler 5 metreye ulaşamadan sürtünme nedeniyle parçalanır.

Ancak el bombalarının bu kadar ölümcül olmasının tek nedeni mermileri değil. Belirleyici faktör patlama şok dalgasıdır ve şok dalgasının hedef üzerindeki etkisi ortama bağlıdır.

Sudaki bombanın kuvveti çok daha fazla

Su ile hava arasındaki temel fark, havanın sıvı sudan çok daha fazla sıkıştırılabilen bir gaz olmasıdır. Bu, momentumun su altında aktarılmasını havaya kıyasla çok daha kolay hale getirir.

Havanın sıkıştırılabilir yapısından dolayı, patlamadan kaynaklanan kuvvetin belirli bir kısmı emilir. Su ise patlamadan gelen momentumun tamamını hedefe aktarır.

Eğer insan vücudu hava boşluklarıyla dolu olmasaydı bu kuvvet zararsız olurdu. Vücudumuz yüzde 100 sudan oluşsaydı ve ciğerlerimiz gibi içi boş hava dolu bölgeler olmasaydı, patlamanın kuvveti vücudumuza aktarılacağı için muhtemelen bir el bombasından sağ kurtulabilirdik.

Ancak gerçekte, su altında patlama meydana geldiğinde şok dalgası vücudumuzun içindeki havayı acımasız bir şekilde sıkıştırarak ciğerlerimizi tamamen yok eder. Kollar ve bacaklar gibi vücudun hava almayan kısımları zarar görmez.

Özetleyecek olursak, su altında olmak sizi el bombası patlamasından kurtarmayacak. Patlama, ister karada, ister su altında olun vücudunuz oldukça fazla hasar alacaktır.