Petrol
112.53
4.26%
Euro
16.38
0.12%
Dolar
14.84
0.34%
Altın
918.93
0.55%
Borsa
2172
1.28%
Bitcoin
611.176
-0.22%
BTXN Coin
39.25
0.12%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu

    Speedtest, 2022'nin Şubat ayına ait mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu

    Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Şubat 2022'ye ait hız verilerini paylaştı.

    Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.

    DÜNYA GENELİ ORTALAMA MOBİL HIZ 29,91 MBPS

    Speedtest verilerine göre Şubat 2022’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 29.91 Mbps, yüklemede 8,54 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 29ms olarak hesaplandı.

    Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 60.76 Mbps, yükleme hızı 25.95 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 10ms olarak kayıtlara geçti.

    Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu #1

    EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

    Speedtest verilerine göre ortalama 133,51 mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 118,58 Mbps ortalama hıza sahip olan Norveç izledi. Güney Kore ise, ortalama 116,51 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

    En hızlı mobil internete sahip 10 ülke:

    • Birleşik Arap Emirlikleri -133,51 Mbps
    • Norveç -118,58 Mbps
    • Güney Kore -116,51 Mbps
    • Katar -113 Mbps
    • Hollanda - 107,81 Mbps
    • Suudi Arabistan - 94,64 Mbps
    • Bulgaristan - 94,32 Mbps
    • Danimarka - 94,17 Mbps
    • Çin - 87,76 Mbps
    • Kuveyt - 85,38 Mbps

    Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Şili, 197,59 Mbps indirme hızıyla dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Singapur 194,07 Mbps ile ikinci, Monako ise 188,66 ile üçüncü sırada yer alıyor.

    En hızlı genişbant internete sahip 10 ülke:

    • Şili - 197,59 Mbps
    • Singapur - 194,07 Mbps
    • Monako - 188,66 Mbps
    • Tayland - 182,96 Mbps
    • Danimarka - 164,14 Mbps
    • Hong Kong - 163,37 Mbps
    • Makao - 159,89 Mbps
    • Monako - 165,47 Mbps
    • Çin - 155,87 Mbps
    • Danimarka - 156,04 Mbps
    • Çin - 153,33 Mbps
    • ABD -146,17 Mbps
    • Romanya - 136,46 Mbps

    Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu #2

    TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

    Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

    Mobil internet hızında Türkiye, 31,93 Mbps ile 58. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 12,50 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 25ms olarak açıklandı.

    Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 27,64 Mbps hız değerinde kalarak 102. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 5,64 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 9ms olarak kayıtlara geçti.

    intrnet

    Türkiye'nin mobil internet sıralaması:

    Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu #4

    Türkiye'nin genişbant internet sıralaması:

    Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti
    İç Haber

    Kocaeli'de geri dönüşüm atığı toplayıcısına yardım etti

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi
    3. Sayfa

    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi

    Görüş Bildir