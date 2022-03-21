Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu

Şubatta en hızlı internet kullanan ülkeler belli oldu

Speedtest, 2022'nin Şubat ayına ait mobil ve genişbant internet hız verilerini açıkladı. Türkiye'nin zirveden epey uzak olması dikkat çekti.

Dünyanın en popüler internet hızı ölçüm platformlarından SpeedTest, Şubat 2022'ye ait hız verilerini paylaştı.

Ülke bazında da mobil ve genişbant internet hızlarını da açıklayan platform, en hızlı ve en yavaş internet hızlarına sahip ülkeleri de açıkladı.

DÜNYA GENELİ ORTALAMA MOBİL HIZ 29,91 MBPS

Speedtest verilerine göre Şubat 2022’de dünya çapında ortalama mobil internet hızı indirmede 29.91 Mbps, yüklemede 8,54 Mbps oldu. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 29ms olarak hesaplandı.

Genişbant internet hızı ortalaması ise indirme hızı 60.76 Mbps, yükleme hızı 25.95 Mbps olarak paylaşıldı. Ortalama gecikme (ping) değeri ise 10ms olarak kayıtlara geçti.

EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKELER

Speedtest verilerine göre ortalama 133,51 mbps mobil internet indirme hızına sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri, en hızlı internet hızına sahip ülke olurken, onu 118,58 Mbps ortalama hıza sahip olan Norveç izledi. Güney Kore ise, ortalama 116,51 Mbps mobil internet hızı ile üçüncü sırada yer alıyor.

En hızlı mobil internete sahip 10 ülke:

Birleşik Arap Emirlikleri -133,51 Mbps

Norveç -118,58 Mbps

Güney Kore -116,51 Mbps

Katar -113 Mbps

Hollanda - 107,81 Mbps

Suudi Arabistan - 94,64 Mbps

Bulgaristan - 94,32 Mbps

Danimarka - 94,17 Mbps

Çin - 87,76 Mbps

Kuveyt - 85,38 Mbps

Speedtest tarafından açıklanan genişbant internet verilerine baktığımızda ise sıralama oldukça değişiyor. Şili, 197,59 Mbps indirme hızıyla dünyanın en hızlı genişbant internet hızına sahip ülke olurken; Singapur 194,07 Mbps ile ikinci, Monako ise 188,66 ile üçüncü sırada yer alıyor.

En hızlı genişbant internete sahip 10 ülke:

Şili - 197,59 Mbps

Singapur - 194,07 Mbps

Monako - 188,66 Mbps

Tayland - 182,96 Mbps

Danimarka - 164,14 Mbps

Hong Kong - 163,37 Mbps

Makao - 159,89 Mbps

Monako - 165,47 Mbps

Çin - 155,87 Mbps

Danimarka - 156,04 Mbps

Çin - 153,33 Mbps

ABD -146,17 Mbps

Romanya - 136,46 Mbps

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

Açıklanan verilere göre Türkiye, hem mobil hem de genişbant internet hızlarında zirvenin oldukça gerisinde kaldı.

Mobil internet hızında Türkiye, 31,93 Mbps ile 58. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama mobil yükleme (upload) hızı 12,50 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 25ms olarak açıklandı.

Genişbant internet hızında yine durum pek iç açıcı değil. Türkiye, genişbant internet hızında 27,64 Mbps hız değerinde kalarak 102. sırada kendine yer buldu. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 5,64 Mbps olarak açıklanırken, gecikme (ping) değeri ise 9ms olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin mobil internet sıralaması:

Türkiye'nin genişbant internet sıralaması: