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Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi

Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi

Üçte biri suyla kaplanan ülkedeki altyapı hasarının 10 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Yıkıma yol açan felaket, uyduya yansıdı.