Petrol
95.1
2.97%
Euro
18.2485
0.79%
Dolar
18.2205
0.13%
Altın
1.001
0.81%
Borsa
3209
2.11%
Bitcoin
372.581
1.56%
BTXN Coin
4.58
9.56%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi

    Üçte biri suyla kaplanan ülkedeki altyapı hasarının 10 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Yıkıma yol açan felaket, uyduya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi

    Pakistan'da aşırı yağışlar, yarısı çocuklar olmak üzere 33 milyondan fazla insanı olumsuz etkiledi.

    Seller nedeniyle 1100'den fazla kişi yaşamını yitirirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sadece altyapının onarımının 10 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

    Felaketin boyutunu gösteren uydu görüntüleri

    Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-1 uydusundan elde edilen en son uzay gözlemleri, ülkenin ne kadarının felaketten etkilendiğini gözler önüne serdi.

    NASA Dünya Gözlemevi'nin görüntülerinde de Pakistan'ın en uzun nehri İndus'un adeta göle döndüğü görüldü.

    Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi #1

    Pakistan'da aşırı hava koşulları

    Pakistan'ın üçte biri halihazırda sular altında bulunuyor. Bu yıl ülke, ortaya çıkan iklim krizinin en aşırı hava olaylarından bazılarını yaşadı.

    İlkbaharda 47 santigrat dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve ardından son 10 yılda görülen en kötü sel, Pakistan'da felaketi beraberinde getirdi.

    Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi #2


    İlginizi Çekebilir

    Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
    3. Sayfa

    Evlat nöbetindeki anne 30 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü
    Dünya

    İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

    Görüş Bildir