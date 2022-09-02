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- Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi
Sular altında kalan Pakistan, uydudan görüntülendi
- Haber Merkezi
- 02.09.2022 - 15:59
- Güncelleme : 02.09.2022 - 16:01
Pakistan'da aşırı yağışlar, yarısı çocuklar olmak üzere 33 milyondan fazla insanı olumsuz etkiledi.
Seller nedeniyle 1100'den fazla kişi yaşamını yitirirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sadece altyapının onarımının 10 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.
Felaketin boyutunu gösteren uydu görüntüleri
Avrupa Uzay Ajansı'nın Copernicus Sentinel-1 uydusundan elde edilen en son uzay gözlemleri, ülkenin ne kadarının felaketten etkilendiğini gözler önüne serdi.
NASA Dünya Gözlemevi'nin görüntülerinde de Pakistan'ın en uzun nehri İndus'un adeta göle döndüğü görüldü.
Pakistan'da aşırı hava koşulları
Pakistan'ın üçte biri halihazırda sular altında bulunuyor. Bu yıl ülke, ortaya çıkan iklim krizinin en aşırı hava olaylarından bazılarını yaşadı.
İlkbaharda 47 santigrat dereceye ulaşan hava sıcaklığı ve ardından son 10 yılda görülen en kötü sel, Pakistan'da felaketi beraberinde getirdi.