SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi TSK’ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İHA, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK’ya teslim ettiklerini bildirdi.

SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi, artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ellerinde…

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR'un, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor

Demir, şunları kaydetti:

“İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK'ye teslim ettik. Hayırlı olsun. SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor.

SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi VİDEO

“Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz”

Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun.”

SUNGUR’un özellikleri

Farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanan SUNGUR, sınıfının en uzun menziline sahip… 8 kilometreye kadar hedefinden şaşmıyor.

Deniz seviyesinden 4 kilometreye kadar irtifa sağlayabiliyor.

SUNGUR’un diğer özellikleri ise şöyle:

“Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile atış öncesi kilitlenme, yüksek infilaklı, kısmi delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği, minimum uçuş süresi, çoklu platform entegrasyonu, görüntüleme ve takip ekranı ile (arayıcı başlık, termal nişangah görüntüleri) kullanıcı dostu çözüm, ses ve semboloji yönlendirmeleri ile kolay hedef tespiti ve atış, asimetrik savaş yeteneği, hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi (herikks-6) ile entegre, dost-düşman tanıma [IFF] teçhizatı (güncellenmeye açık-mekanik bağlantı).”