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    Süper bilgisayarın tahmini: 2100'de Dünya türlerinin dörtte biri yok olacak

    Araştırmacılar, yüzyıl sonuna kadar canlıların önemli bir bölümünün yok oluşla karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 11:29
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    Süper bilgisayarın tahmini: 2100'de Dünya türlerinin dörtte biri yok olacak

    Bilim insanları, geleceğe dair bir öngörüde bulundu.

    Çalışma kapsamında, Avrupa'nın en güçlü süper bilgisayarlarından biri kullanıldı.

    Oluşturulan ağlar, doğada kimin kimi yediğine göre birbirine bağlandı ve daha sonra geleceğe yönelik projeksiyonları bildirmek üzere iklim ve arazi kullanım değişiklikleri sisteme uygulandı.

    Yok oluş zinciri, canlıları tehdit ediyor

    Türlerin, küresel ısınma nedeniyle yok olduğu veya bir yok oluş zincirinin kurbanı olduğu kaydedildi.

    Hazırlanan rapor, Dünya üzerindeki tüm bitki ve hayvanların yüzde 10'unun 2050 yılına kadar yok olacağını, bu sayının 2100 yılına kadar yüzde 27'ye çıkacağını iddia ediyor.

    "Bugün doğanlar, filleri gören son nesil olabilir"

    Araştırmacılar, bu yok olma çağının, bugün doğan çocukların filleri ve koalaları gören son nesil olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

    Çalışmanın yazarlarından Profesör Corey Bradshaw, "Avını iklim değişikliğine kaptıran yırtıcı bir tür düşünün. Av türlerinin kaybı birincil yok oluştur çünkü doğrudan bir rahatsızlığa yenik düşmüştür. Ama yiyecek hiçbir şeyi olmayan avcısının da soyu tükenecek, ortak bir yok oluş." dedi.

    Süper bilgisayarın tahmini: 2100 de Dünya türlerinin dörtte biri yok olacak #1

    "Her tür, diğerlerine bağlı"

    Metro'nun haberine göre, Bradshaw, "Bir parazitin ev sahibini ormansızlaşmaya kaptırdığını veya çiçekli bir bitkinin çok ısındığı için tozlayıcılarını kaybettiğini hayal edin. Her tür, bir şekilde diğerlerine bağlıdır.” şeklinde konuştu.

    Süper bilgisayarın tahmini: 2100 de Dünya türlerinin dörtte biri yok olacak #2


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