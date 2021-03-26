SuperFarm (SUPER) nedir? SUPER Coin hakkında merak edilenler..

Kripto para borsası Binance'nin, SuperFarm’ı (SUPER) listeleyeceğini duyurması sonrasında SUPER Coin, merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, SuperFarm (SUPER) nedir, fiyatı ne kadar?

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her hafta yeni sistemler de piyasaya sürülüyor.

Son günlerde pek çok yeni kripto para listeleyen kripto para borsası Binance’den yeni bir haber daha geldi. Binance, SuperFarm’ı (SUPER)Innovation Zone bölgesinde listeleyeceğini duyurdu.

Binance kullanıcıları, 25 Mart’tan itibaren SUPER/BUSD, SUPER/BTC ve SUPER/USDT işlem çiftleriyle işlem yapmaya başladı.

Bu listeleme haberinin ardından SuperFarm’ı (SUPER Coin) ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

Peki, SuperFarm (SUPER) nedir, fiyatı ne kadar? İşte, SUPER Coin hakkında merak edilenler..

SUPERFARM (SUPER COİN) NEDİR?

SuperFarm, tasarlanabilir NFT’leri kişiye özel kurallarla beraber koda ihtiyaç duymadan oluşturan platform olarak bilinmektedir. SuperFarm'ın SUPER token olarak bilinen kendi tokenı bulunmaktadır. Token, merkezi olmayan, çapraz zincir SuperFarm ağını güçlendirmektedir.

SUPER COİN FİYATI NE KADAR?

Piyasa değeri 304 milyon dolar olan Super Coin, 2,99 dolardan işlem görüyor. Aylık artışı %8 olan Super token'ın, haftalık artışı ise %40'tır.

İşlem hacmi ise 26 milyon dolar olan Super token, Binance, Uniswap, Gate.io, Quickswap, Pancakeswap borsalarında listeleniyor.

SUPER token satın alarak cüzdanınızda tutabilir ve borsalardaki hizmetlere bağlı olarak ellerinizdeki token’ları stake ettirebilirsiniz.