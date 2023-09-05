Sürücüsüz taksi faciası! Ambulanstaki hasta öldü Daha önce birçok kez trafiği felç eden sürücüsüz taksiler, bir kez daha ABD'nin gündeminde. Yolu tıkayan taksiler, ambulanstaki hastanın ölümüne neden oldu.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, sürücüsüz (otonom) taksi servisini San Francisco'da başlatmıştı.

ABD'nin San Francisco şehrinde, iki sürücüsüz robot taksi, durumu kritik olan bir yaralıyı taşıyan ambulansın geçişini engelledi.

Yaralı olarak hastaneye götürülmek istenen kişi kısa sürede hayatını kaybetti. Robot taksiler, 4 şeritli, tek yönlü bir caddenin sağdaki iki şeridinde durdu.

Ambulanstaki hasta öldü

Ambulansta bulunan yaralı, kaza alanından yaklaşık 3,8 kilometre uzaklıktaki Zuckerberg San Francisco Hastanesi'ne oldukça geç vardıktan 20 ila 30 dakika içerisinde hayatını kaybetti.

General Motors'un otonom araç yan kuruluşu Cruise, hatalı olmadığını söyledi. Şirket, araçlarından birinin hasta ambulansa yüklenmeden önce olay yerinden hareket ettiğini, diğerinin ise ambulans ayrılana kadar sağ şeritte durduğunu söylüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hasta ambulansa yüklenir yüklenmez ambulans olay yerinden hemen ayrıldı ve Cruise aracı hiçbir zaman engellenmedi. Ambulans, hastayı yükledikten yaklaşık 90 saniye sonra duran Cruise aracının yanından geçti.

İtfaiye Şefi Jeanine Nicholson ise bu tür olaylarda "saniyelerin önemli olduğunu" vurguladı ve sorunun müdahale ekiplerinin hastaya ulaşamamasından kaynaklandığını söyledi. Nicholson, "Henüz Cruise'un herhangi bir şeyin sorumluluğunu üstlendiğini görmedim." diye konuştu.

San Francisco Denetleme Kurulu Başkanı Aaron Peskin, hastanın ölümüne ne sebep olursa olsun, sürücüsüz arabalarla ilgili olayların endişe verici olduğunu söyledi. Peskin, "Hepsinin ortak bir teması var; otonom araçlar akşam kalabalığına hazır değil." dedi.

Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından desteklenen Cruise ve Waymo, geçtiğimiz yıl San Francisco'da sürücüsüz taksi hizmeti sunmaya başladı.

Tüm saatler için izin almıştı

Ambulans olayı, her iki şirketin de Kaliforniya eyaleti düzenleyicilerinden, hizmetlerini San Francisco'da tüm saatlerde yolculuk edecek şekilde genişletme izni almasından dört gün sonra meydana geldi.

San Francisco yetkilileri, sürücüsüz taksi hizmetlerinin ocak ayından bu yana genişletilmesini protesto ederek, sürücüsüz arabaların acil durum araçlarını engellediği söylüyor.

Daha önce de kazaya karışmıştı

17 Ağustos'ta bir Cruise aracı itfaiye aracıyla çarpıştı. Ertesi gün, otonom araçların güvenliğini denetleyen Kaliforniya Motorlu Araçlar Departmanı, Cruise'dan şehirde işlettiği araç sayısını yarıya indirmesini istedi.